سجل ورفض الاحتفال.. سويسرا تهزم الكاميرون بهدف في المونديال

حقق منتخب سويسرا الفوز أمام نظيره الكاميرون بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الجنوب ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

سجل هدف سويسرا الوحيد بريل إمبولو في الدقيقة 49، ورفض الاحتفال احترامًا للبلد التي ولد فيها.

وشهد الشوط الأول تبادل هجمات من الطرفين إلا أن المنتخب السويسري كان الأكثر استحواذا على مجريات الشوط الأول فيما اعتمد المنتخب الكاميروني على الهجمات المرتدة السريعة من الجانب الأيمن.

وكان الظهور الهجومي الأول لصالح الكاميرون في الدقيقة العاشرة عن طريق برايان مبومو داخل منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة قوية تصدى لها الحارس يان سومر بصعوبة لترتد وتجد متابعة من كارل توكو إيكامبي بتسديدة مباشرة مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

في المقابل استحوذ المنتخب السويسري على مجريات اللقاء وكاد يسجل هدف التقدمف ي الدقائق الأخيرة من ركلة ركنية نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها المدافع المتقدم نيكو إلفيدي برأسية مرت بشكل بعيد على القائم الأيمن لمرمى الحارس أندري أونانا لينتهي الشوط اأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني استطاع إمبولو لاعب المنتخب السويسري في وضع فريقه بالمقدمة وتسجيل الهدف الأول بعد هجمة منظمة من الجهة اليمنى ليرسل شاكيري عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء لينجح إمبولو في استقبالها بتسدية قوية في شباك أونانا حارس الكاميرون وتصبح النتيجة 1-0 ورفض الاحتفال بعدها لانه يحمل الجنسية الكاميروة

واصل المنتخب الكاميروني محاولاته لتعديل النتيجة عن طريق العديد من الهجمات كانت أخطرها اختراق من شوبو موتنج لاعب المنتخب الكاميروني لدفاعات المنتخب السويسري من الجهة اليسرى إلا أن سومر تألق ونجح في إبعاد الكرة لركلة ركنية.

استمرت المحاولات من جانب الأسود إلا أن المنتخب السويسري استطاع الحفاظ على النتيجة والخروج بثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار بالمونديال.

ويتواجد منتخبي الكاميرون وسويسرا ضمن المجموعة السابعة التي تضم برفقتهما كلًا من البرازيل وصربيا ويلعبان في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وانطلقت بطولة كأس العالم 2022 الأحد 20 نوفمبر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأخيرة، تم توزيعهم على 8 مجموعات بواقع 4 منتخبات ويصعد أول وثاني المجموعة إلى دور الـ16.