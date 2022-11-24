أول تعليق لياسر الشهراني بعد نجاح العملية الجراحية

طمأن ياسر الشهراني، لاعب المنتخب الوطني، الجماهير العربية، على إصابته الخطيرة، والتي تعرض لها في مباراة الأرجنتين، في بطولة كأس العالم.

وقدّم الشهراني شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان والشعب السعودي من خلال المقطع، كما شكر الكادر الطبي في مستشفى الحرس الوطني نظير ما قدموه له.

وتعرض ياسر الشهرانى لإصابة قوية للغاية خلال مباراة الأرجنتين، إثر اصطدامه بشكل مباشر في حارس فريقه محمد العويس، حيث يعاني ياسر الشهراني من كسر في الفك والجهة اليسرى من الأسنان ونزيف داخلي.