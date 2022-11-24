50 مليون سهم.. #أرامكو تحصل على موافقة #البورصة لإدراج #لوبريف

وافقت هيئة السوق المالية، اليوم، على طلب شركة أرامكو لزيوت الأساس (لوبريف) تسجيل أسهمها وطرح 50.045 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 29.656% من إجمالي أسهم الشركة.

شركة "لوبريف" العالمية تأسست في عام 1976م في جدة كمشروع مشترك بين بترومين وشركة موبيل.

وبحسب موقع "لوبريف"، فإن ملكيتها مشتركة بين أرامكو 70% وشركة جدوى للاستثمار الصناعي 30%.

وتعد "لوبريف" المنتِج الوحيد لزيوت الأساس غير المكررة في المملكة، وتركز على إنتاج زيوت أساس من مرافقها الواقعة في الساحل الغربي للمملكة.

وتصل الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 1.3 مليون طن متري سنوياً من زيوت الأساس. وتتمتع بموقع استراتيجي على طريق الحرير البحري في كل من ينبع وجدّة.

وتصنف الشركة كأحد أكبر منتجي زيوت الأساس عالمياً، ولديها القدرة على تصدير زيوت الأساس إلى الشرق الأوسط وباكستان وإفريقيا بشكل مباشر، إضافة إلى التصدير لمناطق أخرى، واستيراد الفئة الثالثة من زيوت الأساس إلى المملكة بفضل عضوية الشركة في تحالف أرامكو لزيوت الأساس.

وبدأ مرفق "لوبريف" في جدة بطاقة إنتاجية أولية بلغت 180 ألف طن متري من زيوت الأساس ذات الفئة الأولى.

وفي 1996 تم نقل حصة "بترومين" البالغة 70% إلى شركة أرامكو السعودية، وفي عام 2007 باعت شركة موبيل حصتها البالغة 30% إلى شركة جدوى للاستثمار الصناعي.

وساهمت توسعة مجمع ينبع في تمكين "أرامكو لزيوت الأساس لوبريف" من إنتاج زيوت الأساس ذات الفئة الثانية للمرة الأولى في السعودية عام 2017.

وفي عام 2021 وصلت الطاقة الإنتاجية الإجمالية في كلا المجمعين 1.3 مليون طن متري من زيوت الأساس ذات الفئة الأولى والثانية، بحسب ما طالعت "العربية نت" على الموقع الإلكتروني للشركة.