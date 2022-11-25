“صحة #الحرس_الوطني” تكشف حقيقة دخول مياه الأمطار لمرافق مستشفى #الملك_عبد_العزيز بـ”#جدة” #عاجل

كشفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني حقيقة دخول مياه الأمطار التي شهدتها محافظة جدة أمس لمرافق مدينة الملك عبد العزيز الطبية.

وأوضحت في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أنه نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها محافظة جدة منذ صباح أمس الخميس تعرضت على إثرها بعض مرافق مدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة لدخول المياه، وتم التعامل مع الموقف وفق خطة الطوارئ.

وأكدت أنه لم تتأثر خدمات الرعاية الطبية للمرضى المنومين، ولم تسجل إصابات، مشيرة إلى أن المدينة الطبية مستمرة في تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية، ولا صحة لما يتم تداوله عن توقف الخدمة في المستشفى.