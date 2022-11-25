مختص يحذر: النظر الطويل للجولات يسبب إجهاد العين.. وهذا هو الحل

أكد الدكتور خالد العرفج، استشاري طب وجراحة العيون، أن 80% من المجتمع يعانون من العيوب الانكسارية في الإبصار، موجها نصيحة بعدم باللجوء إلى عمليات تصحيح الأبصار.

وقال خالد العرفج خلال مقابلة تلفزيونية لـ"يا هلا" عبر قناة "روتانا خليجية"، إن ضعف البصر بشكل عام يكون وراثي.

وأضاف استشاري طب وجراحة العيون، أن تمارين مساج العين يحافظ على البصر اعتقاد غير صحيح، لافتا إلى أنه لا يوجد علاقة بين الغذاء وضعف أو قوة البصر.

وأوضح أن النظر الطويل إلى شاشات الجولات والكمبيوتر يسبب اجهاد العين، قائلا: “أنصح بزيادة إضاءة الجوال لحماية العين”.

وأشار خالد العرفج إلى أنه يفضل استخدام قطرات ترطيب العين عند الحاجة فقط، ويفضل بالقطرات الخالية من المواد الحافظة.