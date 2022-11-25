قرار من النيابة المصرية بحق الفنانة #منة_شلبي المتهمة بحيازة مخدرات

أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا بشأن الفنانة منة شلبي التي ألقى القبض عليها في مطار القاهرة الدولي أثناء عودتها من رحلة خارجية.

وقالت النيابة المصرية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إنها قررت إخلاء سبيل منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، إذا ما سددت ضمانًا ماليًا قدره خمسين ألف جنيه.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا ظهر اليوم الجمعة بضبط منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة.

وأكد محضر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن المتهمة أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي، وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات فاستهلتها باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره خمسين ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.