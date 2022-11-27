ماسك يحذر #آبل و #أندرويد من حظر #تويتر

حذر ‏رجل الأعمال ومالك "تويتر"، ايلون ماسك، آبل وأندرويد من حظر تويتر بصناعة هاتف ذكي جديد.

وقال ماسك إنه سيصنع هاتفا ذكيا خاصا إذا قامت "غوغل" و "أبل" بحظر "تويتر" من متاجر التطبيقات الخاصة بهما.

ورد ماسك في تغريدة على المذيعة المحافظة ليز ويلر إنه يأمل ألا يصل الموقف إلى ذلك الحد، لكنه سيتخذ هذا القرار إذا لزم الأمر.

وأوضح : "آمل بالتأكيد ألا يصل الأمر إلى هذا الحد، ولكن نعم، إذا لم يكن هناك خيار آخر، سأقوم بعمل هاتف بديل".

واقترحت ويلر الفكرة أولاً، قائلة إن نصف البلاد "سيتخلى بسعادة عن التطفل والتحيز الذي تقوم به آيفون وإندرويد". وغردت قائلة "الرجل يصنع صواريخ للمريخ، وسيكون الهاتف الذكي الصغير سهلاً ، أليس كذلك؟"

وأعرب ماسك، الذي أطلق على نفسه بأنه "المطلق" لحرية التعبير، عن معارضته العامة للحظر غير المحدود لحسابات "تويتر" ورفع مؤخرًا الحظر المفروض على الرئيس السابق دونالد والنائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين.