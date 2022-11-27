إحكام تدعو لسرعة استكمال 3 أنواع من طلبات تملك العقارات

دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، المستفيدين المتقدمين بطلبات تملك عبر منصة «إحكام»، إلى سرعة استكمال نواقص طلباتهم وفق الشروط والمتطلبات اللازمة.

وأوضحت الأمانة أن ذلك للطلبات المقدمة المحفوظة دون استكمال المطلوب، ومنها: تعبئة البيانات اللازمة لقبول الطلب، وإرفاق الوثائق والمستندات، واستيفاء الإقرارات اللازمة، إضافةً إلى الطلبات التي بانتظار قبول المكتب الهندسي، وكذلك الطلبات التي بانتظار سداد المقابل المالي.

وأتاحت الأمانة خدمة التواصل مع المستفيدين، وتقديم الإيضاحات المتعلقة بشروط وآلية التقديم، والوثائق والمستندات المطلوبة، إضافةً إلى الرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد على الرقم «920035544»، وحساب «إحكام» على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «@Ehkaam_sa»، والبريد الإلكتروني: «[email protected]».