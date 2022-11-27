انتصارات العرب مستمرة.. المغرب تهزم بلجيكا بهدفين في كأس العالم

خطف المنتخب المغربي فوزه الأول في كأس العالم بقطر 2022 بعدما تفوق بثنائية نظيفة ضد بلجيكا في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة والمقامة على ملعب استاد الثمامة.

شهد شوط اللقاء الاول استحواذ من المنتخب البلجيكي وظهور هجومي أكبر من جانب الشياطين الحمر، ولكن مع نهاية الشوط سجل زياش هدف المغرب الاول في اللقاء قبل أن يتم إلغاءه بداعي التسلل على نصيري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتكرر سيناريو الشوط الأول حيث بدأ المنتخب البلجيكي أكثر رغبة واستحواذ، وربما كانت الإشارة الأبرز للقوة الهجومية للمنتخب البلجيكي في شوط اللقاء الثاني في الدقيقة 50 بعدما سدد هازارد تسديدة قوية تعامل معها مني بذكاء ليشتتها ركنية. ولكن مع الدقيقة 73 استطاع المنتخب المغربي الوصول مجددًا لمرمى بلجيكا عن طريق الصبيري البديل بركلة حرة مباشرة مشابهة لكرة زياش في الشوط الأول، ولكن هذه المرة يتم احتساب الهدف ليسجل الهدف الاول للأسود في مونديال قطر.

ومع الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، سجل بوخلال الهدف الثاني بعد عرضية رائعة من عبدالرزاق حمدالله في هدف بعنوان البدلاء تصنع الفارق"، ويحقق بهذا المغرب الفوز الأول في المونديال ليتصدر ترتيب المجموعة بـ4 نقاط فيما تتواجد بلجيكا في وصافة الترتيب بـ3 نقاط، منتظرين نتيجة مباراة كرواتيا وكندا في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.