كرواتيا تقلب تأخرها إلى فوز برباعية وتنهي مشوار كندا في المونديال

قلب المنتخب الكرواتي تأخره بهدف مبكر إلى فوز 4 /1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة بكأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، ليتأكد رسميا خروج المنتخب الكندي من البطولة.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى أربع نقاط، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن المغرب صاحب المركز الثاني، فيما يحتل المنتخب الكندي المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، ويحتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وتقدم المنتخب الكندي في الدقيقة الثانية عن طريق ألفونسو دايفز، قبل أن يدرك المنتخب الكرواتي التعادل عن طريق أندريه كاراماريتش في الدقيقة 36، ثم سجل ماركو ليفايا الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وعاد كاراماريتش ليسجل الهدف الثاني له والثالث لكرواتيا، فيما أضاف لوفرو ماير الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.