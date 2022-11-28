الأرصاد: أمطار غزيرة وأتربة على #تبوك بدءاً من هذه الساعة

وجه المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك، حتى الثالثة عصر غداً الثلاثاء.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في بيان مشترك مع الدفاع المدني، اليوم، أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك، يصحبها أتربة مثارة.

وأضاف أن ذلك يشمل كلاً من: المنجور، والوجه، وأملح، والبدع، وحقل، والديسه، وتبوك، وحالة عمار، والمعظم، وتيماء، وضباء، ونيوم شرما»، وذلك من الحادية عشر مساء اليوم الإثنين حتى الثالثة عصر غداً الثلاثاء.

وشدد البيان المشترك على ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود خلال هذه الفترة.