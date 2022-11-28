مقتل 8 وتحرير 60 رهينة محتجزة داخل فندق في #الصومال

نجحت قوات الأمن الصومالية في تحرير 60 رهينة احتجزها مسلحون من حركة الشباب داخل فندق بالعاصمة مقديشو، وفق نبأ عاجل أذاعته قناة «العربية» قبل قليل.

وقال متحدث باسم الحكومة الصومالية، إن 8 قتلى على الأقل قُتلوا، بالتزامن مع إنقاذ 60 آخرين، في حصار فندق «فيلا روز» الشهير في العاصمة مقديشو، الذي يحتله مسلحون من حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

وشنت حركة الشباب الإرهابية هجوماً ضد الفندق الواقع في محيط مقر الرئاسة الصومالية بالعاصمة مقديشو، مساء أمس، واحتجزت بداخله مجموعة من الرهائن.