مفاجأة.. بنزيما قد يعود لفرنسا في الأدوار النهائية لكأس العالم

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد الإسباني، يدرس العودة إلى معسكر منتخب بلاده المقام، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد خروجه منه بسبب الإصابة.

وأكدت شبكة RMC أن كريم بنزيما يدرس بالفعل العودة إلى معسكر منتخب الديوك في الأسابيع القليلة المقبلة، من أجل المشاركة مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم، حال تعافيه من الإصابة، كما أن مشاركته قانونية.

وكان ديديه ديشامب قرر إبقاء اسم بنزيما في قائمة المنتخب الفرنسي لخوض منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك رغم خروجه من المعسكر قبل ساعات من انطلاق البطولة؛ ما يعني قانونية مشاركته في أي مباراة، وكذلك حصوله على ميدالية حال الفوز بأحد المراكز المتقدمة بالمونديال.