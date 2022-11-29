الاتحاد البرتغالي يقدم أدلة للفيفا لإثبات أحقية رونالدو فى هدف أوروجواي

كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم سيقدم أدلة للفيفا من أجل إثبات أحقية كريستيانو في تسجيل الهدف الذي تم إحرازه في شباك أوروجواي بإسمه، وليس باسم برونو فرنانديز.

وأثار هدف البرتغال الأول في شباك أوروجواي، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، وانتهت بفوز البرتغال بهدفين نظيفين، حالة من الجدل، حيث احتفل رونالدو بالهدف مؤكداً أنه لمس الكرة قبل أن تسكن الشباك، إلا أن موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، احتسب الهدف لبرونو فرنانديز.