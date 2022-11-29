صافرة إنجليزية لإدارة مباراة السعودية والمكسيك فى كأس العالم #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن حكم مباراة السعودية والمكسيك المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 فى قطر.

عيّن الاتحاد الدولى الإنجليزى مايكل أوليفر حكمًا لإدارة مباراة السعودية والمكسيك بالجولة الثالثة فى دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 فى قطر.

وينافس منتخب السعودية فى المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا فى قطر، مع كل من الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة بمونديال قطر 2022، بالتساوى مع الأرجنتين الوصيف بفارق الأهداف، فيما يتصدر منتخب بولندا الترتيب برصيد 4 نقاط، ويأتى منتخب المكسيك فى المؤخرة برصيد نقطة واحدة.