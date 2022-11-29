بابي أبو سيسيه بالـ “بزازة” على مقاعد بدلاء السنغال ضد الإكوادور

ظهر بابي أبو سيسيه مدافع منتخب السنغال، بصورة مثيرة على مقاعد بدلاء أسود التيرانجا أمام الإكوادور في المباراة التي تجمعهما على إستاد "خليفة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولي ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وضع بابي أبو سيسيه مدافع السنغال "بزازة" في فمه على مقاعد بدلاء أسود التيرانجا، في واحدة من أبزر اللقطات المثيرة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر.

بدأ منتخب الإكوادور مباراة السنغال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: هيرنان جالنديز

خط الدفاع: فيليكس توريس، بيير هينكابي، بيريفس إستوبينيان، أنجلو بريكادو

خط الوسط: الآن فرانكو، بلاتا جونزالو، موسيس كايسيدو، كارلوس جيريزو

خط الهجوم: ميشيل استرادا، إينر فالنسيا

فيما جاء تشكيل منتخب السنغال كالأتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: عبدو ديالو، إسماعيل جاكوبز، خاليدو كوليبالي، يوسف سابالي.

خط الوسط: باب جايي، باتي سيس، إدريسا جاي.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، إليمان ندياي، بولاي ديا.

يحتل منتخب السنغال المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط خلفًا لمنتخب هولندا المتصدر برصيد 4 نقاط ثم الإكوادور وصيفًا بفارق الأهداف، ويتذيل المنتخب القطري بدون رصيد من النقاط.