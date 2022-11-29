مستشار أسري يكشف عن 7 أمور تفعلها المرأة تزعج زوجها

كشف المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، عن بعض الأمور التي تزعج الزوج من زوجته.

وقال عبدالله السلمان، إن من هذه الأمور هي رفع الصوت أثناء الحديث معه، وتفتيش جواله وحساباته، والشكوك المستمرة بدون مبرر.

وأضاف المستشار الأسري أن من بين الأمور المزعجة ما يلي: “العتاب واللوم على أي شيء والغضب دائماً دون توضيح السبب لزوجها، وعدم البشاشة أثناء استقباله، وتقليل ما يفعله من أجلها”.

وتابع السلمان موجها نصيحة للمرأة: “عندما يكون أحدكما غاضبا من شريك حياته تكبر في عينه أبسط الأخطاء ؛ وبالعكس”.

وواصل: "العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تكون ملاذاً آمناً وليست ساحة صراع.. ففي خارج البيت الكثير من الضغوطات والصعوبات".