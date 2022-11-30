صندوق_الاستثمارات_العامة و ‎#أكوا_باور يوقعان اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في #مكة

وقع صندوق الاستثمارات العامة، وشركة ‎أكوا باور اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشعيبة بمنطقة مكة المكرّمة، بقدرة إنتاجية تبلغ 2,060 ميجا واط

خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة للصندوق

وقال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالصندوق يزيد الحميّد، إن المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة للصندوق والذي يتضمن توفير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030.

وأوضح أن قطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة يعد أحد القطاعات الاستراتيجية التي يركز عليها الصندوق في إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل.

ويبلغ سعر شراء الطاقة للمشروع 6.72 هللة لكل كيلووات ساعة، ومن المتوقع أن يسهم في تزويد نحو 350 ألف وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية.

وسيُسهم المشروع في الوصول إلى المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء، من خلال استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتطوير محطات غازية عالية الكفاءة، بحيث تكون حصة سعات مصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50% بحلول عام 2030م.

إستراتيجية المملكة لتحقيق عدد من المستهدفات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

ويأتي المشروع ضمن إستراتيجية المملكة؛ لتحقيق عدد من المستهدفات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيادة وإشراف مباشر من وزارة الطاقة، التي تسعى إلى تحقيق الاستدامة في مختلف مشاريعها، والوصول إلى المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء من خلال تنويع مصادر الطاقة وتوطين مكونات القطاع، وذلك ضمن خطط تطوير قطاع الكهرباء الطموحة.