الكوريون يصفون مشروع #نيوم بـ«الأهرامات» #عاجل

التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، عُمدة العاصمة الكورية سيئول، أوه سي- هون، ضمن جولة الوزير لكوريا الجنوبية، التي استمرت على مدى يومين.

وناقش الجانبان أُطر التعاون المُمكنة والمُتاحة للاستفادة من تجربتي البلدين في مجال خدمات المُدن، والوصول لخدمات توفر للسكّان جودة حياة ورفاهية في بيئة عصرية مواءمة لمُستهدفات رؤية البلدين المُشتركة.

وأشاد «الحقيل» برؤية الكوريين لمشروع «نيوم»، الذي وصفوه بـ«الأهرامات»، لما يُمثله من حُلم وطني كبير يعتز ويفخر به السعوديون ويعملون على تحقيقه.

وكشف عن أنه سيُوجّه بتشكيل فِرَق وإطلاق ورش عمل مُشتركة لتنمية العمل التشاركي، والوصول لرؤى تخدم توجهات البلدين وتُلبي طموحات الشعبين الصديقين.

يأتي هذا اللقاء في إطار توجه الوزارة نحو إيجاد كُل ما يُمكن أن يُساعد على تحسين جودة العمل وكفاءة الإنتاج، عبر إقامة مشاريع خدمية وسكنية تُحقق استدامة للرفاهية وتعتمد الحلول الذكية.