الرياض تشهد عرض آخر التطورات العالمية لطب تقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين

72% من السعوديين يعانون من سوء في اطباق الأسنان والفكين

تستضيف العاصمة السعودية الرياض ملتقى علمي يحضره نخبة من أطباء تقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين ، لعرض آخر ما توصلت إليه العلوم والتقنيات في هذا المجال، بقيادة المجلس العلمي للبورد السعودي لتقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين ضمن فعاليات يوم المتدرب الخامس بالتعاون مع الجمعية السعودية لتقويم الأسنان، في حين بلغ عدد السعوديين الذين يعانون من سوء اطباق الأسنان إلى 72 في المائة من المواطنين منه 66 في المائة من الصنف الأول ، 18 في المائة من الصنف الثاني، 16 في المائة من الصنف الثالث وفق دراسات حديثة.

وسيحمل التجمع المزمع تنظيمه في الثالث من ديسمبر المقبل، عنوان " أنواع مشاكل الإطباق الهيكلية التي تتطلب العلاج المبكر".

يترقب المدربيو والمتدربون في تقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين يوم المتدرب كل عام، إذ يعد فرصة للقاء الاختصاصين والاستشاريين بالمتدربين كما يسمح للأطباء المقيمين في تخصص تقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين في المملكة العربية السعودية بتطوير خبراتهم لمعرفة المستجدات ومشاركة خبراتهم والتعرف على بعضهم البعض في جو تنافسي ودي.

وأكدت رئيسة المجلس العلمي لتقويم الاسنان وعظام الوجه والفكين الدكتورة إيمان عبدالباسط النمنكاني أن الدعم الكبير واللامحدود من قبل القيادة الرشيدة أيدها الله، ومن قبل هيئة التخصصات الصحية السعودية، انعكس ايجابيًا على جودة القطاع الطبي عمومًا وبرامج التدريب في اختصاصات تقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين خصوصًا".

وأشارت إلى أن "رؤية السعودية 2030 ومخرجاتها اليوم تأخذ القطاع الصحي إلى نقلة تحولية دفعت الكثير من الجهات الدولية إلى اختيار المملكة كوجهة أولى لنقل الخبرات والتطورات إليها".

وأوضحت رئيسة المجلس العلمي لتقويم الاسنان وعظام الوجه والفكين "أن المملكة تأخذ دورًا رياديًا في مجال تقويم الأسنان في المنطقة، ولاستمرارية وتعزيز هذه المكانة يسعى المجلس كجهة علمية، تعزز الرصانة والموثوقية العلمية وتبحث عما هو جديد باستمرار، لذا تأتي هذه الفعالية مكملة لمنظومة المناسبات الطبية لتطوير القطاع الصحي من أجل الارتقاء بمعارف وخبرات الأطباء والطبيبات في هذا المجال".

وأشارت إلى أن التجمع لن يقتصر على الجوانب العلمية فقط بل "سيراعي التحديات العملية والنفسية التي يتعرض لها المتدربون، لذلك سيقدم نخبة من الخبراء محاضرة عن كيفية التعامل مع الضغوط خلال التدريب.

يذكر أن من أبرز المشاركين في التجمع الاستشاري الأمريكي الشهير البروفيسور بيتر نجان أستاذ كرسي برانسون مادريل في تقويم الأسنان في جامعة ولاية فرجينيا الغربية، والذي تخرج من كلية طب الأسنان بجامعة هارفارد و حصل على شهادات في تقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال من كلية طب الأسنان بجامعة بنسلفانيا (مستشفى الأطفال في فيلادلفيا) وقد نشر 140 بحث في مجال تقويم الاسنان وعظام الوجه والفكين.