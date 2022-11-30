رينارد يعلن تشكيل الأخضر لمواجهة المكسيك في كأس العالم

يلتقي المنتخب الوطني ضد نظيره المنتخب المكسيكي مساء اليوم الأربعاء ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم قطر، في استضافة ملعب لوسيل.

ومن جانبه أعلن هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الوطني تشكيل الأخضر استعدادا لمواجهة نظيره منتخب المكسيك، والذي جاء على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، محمد كنو، سامي النجعي، سالم الدوسري، فراس البريكان.

في خط الهجوم: صالح الشهري.

وتدخل السعودية لقاء اليوم محتلًا المركز الثالث في ترتيب جدول المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب المكسيك في ذيل المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة.