لويس سواريز: نعرف كيف نهزم غانا ولن أعتذر عن لمسة اليد في 2010

تحدث النجم الاورجويانى لويس سواريز ، مهاجم منتخب أوروجواي، عن اخر استعدادات منتخب بلاده لمواجهة غانا في جولة الحسم الثالثة والأخيرة غدا ، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وقال لويس سواريز في المؤتمر الصحفي التقديمى للمباراة: نخوض تحد ٍ صعب في هذا المونديال وجاهزون لذلك ونستحق أن نكون في وضع مختلف بالمجموعة.

وأضاف سواريز: كأس العالم هذا يتطلب جهدا بدنيا وأداء كرويا عاليا، وحضوري المؤتمر الصحفي لا يعني أنني سأكون ضمن التشكيل الأساسي لمباراة غانا،

وواصل مهاجم أورواجوى : غانا فريق جيد لكننا نعرفهم، لقد هزمناهم سابقًا ونعرف كيفية هزيمتهم مجددًا، علينا أن نكون على قدر التحدي وأن نتكيف مع المنافس