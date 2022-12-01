المخابرات التركية تحقق مع #الإخوان بتهم التجسس وغسيل الأموال ودعم #داعش #عاجل

حققت المخابرات التركية مع عناصر من جماعة «الإخوان» بشأن تنفيذ عمليات إرهابية في مصر، وفق لما أفادت به قناة «العربية» نقلاً عما اسمته «مصادر خاصة».

وبحسب هذه المصادر، تضمنت تحقيقات المخابرات التركية مع عناصر «الإخوان» تهما بدعم تنظيم «داعش» في سوريا، فضلاً عن تورطهم في عمليات غسيل أموال.

كما اتهمت تركيا عناصر من «الإخوان» بالتجسس على الجاليات العربية وتجنيدهم لصالح الجماعة.

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش افتتاح مونديال 2022 في قطر، وأصدر البلدان بيانات رسمية تتحدث عن «عودة العلاقات»، وصلت إلى إشارة وزير خارجية أنقرة إلى إمكانية عودة تبادل سفيري البلدين خلال شهور قليلة.