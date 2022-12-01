60 ألف متر.. طرح #فرصة_استثمارية مميزة على كورنيش #القطيف

طرحت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة القطيف، اليوم، فرصة استثمارية لمركز الأمير سلطان الحضاري في الواجهة البحرية بالقطيف، الذي يقع على كورنيش المجيدية، بمساحة ٦٠ ألف متر مربع، ويتضمن مراكز استثمارية وسياحية وثقافية وترفيهية ورياضية، وسينما ومسرح وفندق، ومرسى للقوارب «مارينا»، وغيرها من الأنشطة المتنوعة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس صالح بن محمد القرني، أن الفرص الاستثمارية التي تطرحها البلدية، تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والترفيهية والبحرية والثقافية والرياضية، وتعزيز الاستدامة المالية في كافة المشاريع التي تنفذها، وخلق وجهة حضارية جديدة، والارتقاء بالخدمات.

وأضاف: «كورنيش القطيف يشهد عدة مشاريع كبرى، والبلدية مستمرة في دعم المستثمرين، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة، لرفع معدلات التنمية وخلق فرص وظيفية جديدة وتعزيز عناصر جودة الحياة».

ودعا المستثمرين الراغبين في الاستثمار إلى التواصل مع وكالة الاستثمار في البلدية، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي «فرص» للمشاركة في الفرصة الاستثمارية.