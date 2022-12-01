كرواتيا يتأهل إلى دور الستة عشر من كأس العالم بتعادل سلبي مع بلجيكا 

تأهل منتخب كرواتيا إلى دور الستة عشر من كأس العالم بعدما تعادل سلبيا مع بلجيكا اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم.

وبتلك النتيجة يرفع منتخب كرواتيا رصيده إلى النقطة الخامسة في وصافة جدول الترتيب فيما يرفع منتخب بلجيكا رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث.

وشهد الشوط الأول احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب كرواتيا ولكن تم إلغائها بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل على لاعب كرواتيا منذ بداية اللعبة.

وحاول المنتخب البلجيكي أن يعتمد على القوة الهجومية لكيفين دي بروين صانع الألعاب وكذلك ميرتينيز ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وكان منتخب بلجيكا خسر من المغرب في الجولة الثانية بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

وفي الشوط الثاني تبادل المنتخبان الهجمات قبل أن ينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين المنتخبين ليتأهل منتخب كرواتيا رفقة المغرب إلى دور الستة عشر.