صحيفة أمريكية: النظام في #إيران وضع مخطط لاغتيال معارضين وكبار المسؤولين في الغرب

كشفت صحيفة أمريكية النقاب عن إعداد النظام الإيراني مخطط لاغتيال معارضين إيرانيين ، وذلك في أعقاب اتساع رقعة المظاهرات في المدن الإيرانية.

وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنها حصلت على وثائق من مصادر لها ، تفيد بأن نظام طهران وضع مخطط لاغتيال مسؤولين غربيين ومعارضين إيرانيين، ومن بين الأشخاص الذين استهدفتهم طهران، كبار المسؤولين السابقين في الحكومة الأمريكية ومعارضين إيرانيين فروا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وتركيا وأوروبا.

كما شملت قائمة المستهدفين مؤسسات إعلامية تنتقد النظام الإيراني ومدنيين يهود أو من لهم صلات بإسرائيل.

وقال المسؤولون إن أجهزة المخابرات والأمن الإيرانية تعتمد على وكلاء خارجيين لتنفيذ خططهم ، حيث تقدم مبالغ ضخمة الى عصابات وتجار المخدرات وغيرهم من المجرمين لتنفيذ مخططات القتل.