“الدفاع الروسية”: تدمير محطتي #رادار وراجمة #صواريخ من طراز “#هيمارس” في مدينة “دونيتسك” الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن تمكن القوات الروسية من استهداف معدات عسكرية أوكرانية في إحدى المدن التي تشهد احتدام الصراع بين القوات الروسية والأوكرانية.

وأوضحت أنه تم تدمير محطتي رادار وراجمة صواريخ من طراز "هيمارس" في مدينة "دونيتسك" الأوكرانية.

وعلى جانب آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الحروب بين القوى النووية غير مقبولة.

وأضاف في كلمة له اليوم الجمعة أنه حتى إذا قرر أحد ما أن يبدأها بالوسائل التقليدية، فإن خطر التصعيد إلى حرب نووية سيكون كبيرًا.

وأوضح وزير الخارجية الروسي إلى أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية، وبالتالي لا يمكن شنها.