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أخبار دوليّة

“الدفاع الروسية”: تدمير محطتي #رادار وراجمة #صواريخ من طراز “#هيمارس” في مدينة “دونيتسك” الأوكرانية

2 ديسمبر 2022 · < 1 minute
القوات الروسية في أوكرانيا
القوات الروسية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن تمكن القوات الروسية من استهداف معدات عسكرية أوكرانية في إحدى المدن التي تشهد احتدام الصراع بين القوات الروسية والأوكرانية.

وأوضحت أنه تم تدمير محطتي رادار وراجمة صواريخ من طراز "هيمارس" في مدينة "دونيتسك" الأوكرانية.

وعلى جانب آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الحروب بين القوى النووية غير مقبولة.

وأضاف في كلمة له اليوم الجمعة أنه حتى إذا قرر أحد ما أن يبدأها بالوسائل التقليدية، فإن خطر التصعيد إلى حرب نووية سيكون كبيرًا.

وأوضح وزير الخارجية الروسي إلى أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية، وبالتالي لا يمكن شنها.

 