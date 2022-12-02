هل لابد من تحديث البيانات حال الاستقالة من الوظيفة؟.. “#حساب_المواطن” يوضح #عاجل

كشف برنامج "حساب المواطن" عن مدى ضرورة تحديث البيانات حال الاستقالة من الوظيفة.

وأكد حساب" خدمة المستفيدين" التابع للبرنامج في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، إنه يلزم تحديث البيانات حال الاستقالة من الوظيفة، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة بيانات المستفيد واستحقاقه للدعم مرة أخرى، وفي حال كان مستحقًا سيتم صرف الدعم له.

وأبان 4 خطوات من أجل تحديث البيانات وهي:

ـ الدخول إلى الحساب (تفاصيل الطلب - الإفصاح عن الدخل).

ـ تغيير الحالة الوظيفية في البيانات إلى (لا توجد وظيفة).

ـ حذف الدخل المسجل في البيانات.

ـ الضغط على أيقونة (حفظ).