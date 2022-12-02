بالأسماء.. إعلان المتأهلين في فئة مفاريد قعدان للوني المجاهيم والحمر لمرحلة التحكيم النهائي

أعلنت لجان التحكيم المبدئي تأهل 15 مشاركًا في فئة مفاريد قعدان للون المجاهيم و15 مشاركًا في لون الحمر لمرحلة التحكيم النهائي.

وجاءت أسماء المتأهلين في فئة المجاهيم على النحو التالي:

دبوس مبارك عبدالله الدبوس، سالم محمد بالهويمل العامري، سالم محمد سالم المري، سعيد علي بن محمد المري، صالح بن سعيد المري، عابد عيسى مطر الفلاحي، عبدالرحمن هادف محمد الدوسري، علي فاضل جابر المري، علي محمد سعد آل دهام، محمد جارالله علي المري، محمد حمد بن غنام المنهالي، محمد سعيد محمد النابتي، معجب محمد علي الخيارين، نايف عبدالله سالم آل نجم، وليد عبدالله زيد الخالدي.

وفي فئة الحمر تأهل كل من: براك صالح سعد الدوسري، بندر بن عبدالله بن سلمان العتيبي، تركي عائض العتيبي، ثامر فهيد المطيري، حمد عبدالله العذبة، دبوس مبارك الدبوس، سعد محمد السبيعي، سعود بن عبدالله المطيري، سعود بن حياء المطيري، طلال فهاد السعدي، عبدالمحسن عبدالرحمن العجلان، فارس فواز الحربي، فهد مغثي الدوسري، ماجد فالح الدوسري، نايف هادي الشمري.

ويسدل غدًا الستار على منافسات فئة "الفحل وإنتاجه" التي بدأت فعالياته منذ يوم أمس الخميس، وسط تنافس وإقبال من الملاك؛ لما يمثله ذلك التنافس في هذه المسابقة من عائد اقتصادي كبير.