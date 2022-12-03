الأربعاء المقبل البداية الفعلية للشتاء.. خبير #طقس يستعرض خصائص شهر ديسمبر المناخية

استعرض الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، خصائص شهر ديسمبر المناخية.

وقال الحصيني في تغريدة عبر تويتر: "خصائص ديسمبر المناخية يوافق هذا العام بالهجري من 5/7 إلى 1444/6/7هـ من أشهر الشتاء في السابع منه تبدأ المربعانية، وهي البداية الفعلية للشتاء فيه الانقلاب الشتوي الفلكي في شمال الأرض بتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي في 21 ديسمبر يوافق هذا العام عدة حالات ممطرة إن شاء الله".

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.