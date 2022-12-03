«اسمها soccer».. رسالة خاصة من #بايدن لمنتخب #أمريكا في #المونديال (فيديو) #أمريكا_هولندا #هولندا

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة خاصة لمنتخب بلاده لكرة القدم، الذي يستعد لمواجهة نظيره الهولندي، في السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

ونشر الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي مقطع فيديو، اليوم، يظهر فيه قائد المنتخب الأمريكي لكرة القدم، تايلر آدمز وهو يخاطب «بايدن» قائلاً: «أهلاً سيدي الرئيس... استقبل هذه»، ثم سدد الكرة إلى أعلى.

وأظهرت اللقطة التالية في الفيديو الرئيس الأمريكي وهو يستقبل الكرة في البيت الأبيض، ثم قال معلقاً: «أنها تسمى soccer»، وهو مسمى كرة القدم لدى الأمريكيين.

وأضاف «بايدن»: «استمري يا الولايات المتحدة.. أيها الأولاد، أنتم قادرون على فعلها».