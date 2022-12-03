الاتحاد الأوروبي: بعض دول “مجموعة العشرين” ملتزمة بوضع سقف لسعر النفط الروسي

واصل الاتحاد الأوروبي، تأكيداته بوضع حد أعلى لسعر النفط الروسي خلال الفترة المقبلة.

وقال الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم السبت، إنه سوف يتأكد دائما من أن سقف سعر النفط الروسي أقل من سعره في السوق العالمية.

وأضاف: “لدينا تأكيدات من عدد من الاقتصادات الناشئة تشير إلى نيتها الالتزام بسقف سعر النفط الروسي”، مشيرا إلى أن بعض دول مجموعة العشرين سوف تلتزم بسقف أسعار النفط الروسي.

فيما أكدت المفوضية الأوروبية، أن جميع حكومات الاتحاد الأوروبي أتمت موافقتها على وضع سقف لسعر النفط الروسي قدره 60 دولارًا للبرميل.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على وضع سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.