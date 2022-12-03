الأرجنتين يفلت من كمين أستراليا ويتأهل لربع نهائي كأس العالم

نجح منتخب الأرجنتين في عبور أستراليا بعد الفوز عليه بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس العالم، قطر 2022، بهدفين مقابل هدف، ليتأهل للدور ربع النهائي ويضرب موعدًا مع منتخب هولندا الذي تأهل لهذا الدور بالفوز على الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأرجنتين بهدف دون رد.

وسجل ليونيل ميسي هدف التقدم لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول بعد ركلة حرة مباشرة نفذها ناحية المرمى وأبعدها الدفاع ثم ارتدت الكرة أمام بابا جوميز والذي مرر الكرة لأوتاميندي وتركها لميسي الذي سدد الكرة على يسار الحارس.

وسجل كريج جودوين، هدف تقليص الفارق لمنتخب أستراليا في الدقيقة 77 من عمر المباراة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بإنزو فيرنانديز وسكنت الشباك على يسار الحارس مارتينيز.

وعاد المنتخب الأرجنتيني للشراسة الهجومية عقب تسجيل هدف أستراليا من أجل إضافة الهدف الثالث وإنهاء آمالهم في العودة للمباراة.

واخترق عزيز بيهيتش دفاعات منتخب الأرجنتين في الدقيقة 80 وسدد كرة قوية ارتطمت بالمدافع وخرجت لركلة ركنية بعد تدخل من ليساندرو مارتينيز.

واندفع كلا الفريقين للهجوم خلال الدقائق الأخيرة من المباراة من أجل تسجيل هدف إنهاء المباراة للأرجنتين أو التعادل لأستراليا.

وقاد ليونيل ميسي هجمة مرتدة لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 88، ومرر الكرة للاوتارو مارتينيز على يسار منطقة الجزاء وسددها أعلى المرمى.

واستمر الضغط من لاعبي الأرجنتين لتسجيل الهدف الثالث، ومنح ميسي تمريرة خلف دفاعات أستراليا بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع نحو لاوتارو مارتينيز وضعته في انفراد بحارس أستراليا وسدد الكرة في جسده.

وسدد ميسي كرة قوية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد انطلاقه على الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، واعتلت الكرة العارضة.