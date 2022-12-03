الحوثي يقصف مسجد مكتظ بالمصلين في الحديدة.. واليمن يعلق: جريمة حرب

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران على استهداف مسجد قرية الرون غرب مديرية حيس بمحافظة الحديدة، بقذيفتين من طائرة مسيرة -ايرانية الصنع- أثناء اكتظاظ المسجد بالمصلين لأداء صلاة الجمعة، والذي أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة 5 آخرين بينهم أطفال، جريمة حرب مكتملة الأركان.

وقال الإرياني إن هذه المجزرة البشعة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ بدء الانقلاب، واستهدافها الممنهج للأحياء السكنية والمنازل والمساجد والأسواق العامة، بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين الأبرياء، في ظل صمت دولي مستغرب وغير مفهوم.

وأضاف وزير الإعلام اليمني، أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان مطالبين بإصدار موقف واضح من هذه الجريمة النكراء، والعمل على إدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".