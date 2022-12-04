لترشيد استهلاك #الكهرباء.. تدشين مشروع #الطاقة_الشمسية في #الرياض

يستهدف مشروع الطاقة الشمسية، الذي دشنه صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، في مبنى وكالة التشغيل والصيانة، خفض معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية، والاستفادة المثلى من الطاقة الشمسية في مدينة الرياض، وجعل المباني البلدية صديقة للبيئة، وذلك لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية، ووفق تقنيات متطورة؛ لتواكب هذه الخطوة مستهدفات مجال الطاقة في ضوء رؤية المملكة 2030.

ويعد هذا المشروع النوعي رائدًا في تشغيل المباني الحكومية وفق أحدث تقنيات الطاقة المتجددة، وتأتي متكاملة مع جهود الأمانة في سبيل تعزيز حضور الطاقة النظيفة وترشيد الاستهلاك في جميع المرافق التابعة لها.

ويأتي تدشين سموه للمشروع بعدما نجحت الأمانة في تنفيذه على مبنى وكالة التشغيل والصيانة، حيث جرى تركيب 3.546 لوحًا بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.436 كيلو/واط، مما أسهم في ترشيد الاستهلاك بنسبة تبلغ 40 بالمائة، في المبنى المستهدف وجميع مرافقه.