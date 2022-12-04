مهرجان_الإبل.. رصد 7 حالات عبث في فئة مفاريد قعدان للوني المجاهيم والحمر

رصدت لجنة كشف العبث بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته السابعة، الذي يقام تحت شعار "همة طويق"، 7 حالات عبث في فئة مفاريد قعدان للوني المجاهيم والحمر.

جاء قرار لجنة العبث بمعاقبة المشاركين، واستبعاد المفاريد المخالفة التي تم رصدها من المنافسة، فيما تم قبول حالة استئناف واحدة في فئة فردي قعدان مجاهيم.

وكان نادي الإبل قد استحدث في النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لجنة عليا للاستئناف، تعمل على مراجعة عمل لجنة العبث، والتأكد من الحالة بعد اعتراض من المالك، ودفع رسوم الاعتراض.

وتعمل إدارة المهرجان وفق مجموعة من الآليات للكشف عن العبث في المتون والمنقيات المشاركة، والرقابة الحازمة على الإبل المشاركة من خلال اللجان الطبية المتخصصة، والكشف بأحدث الأجهزة التقنية، التي تعد الأولى من نوعها لرصد حِيل العبث وأنواعه كافة؛ بهدف محاربة هذه الآفة وتحقيق العدالة والشفافية بين جميع المتنافسين وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين بشكل فوري.

وأسهم نادي الإبل في القضاء على آفة العبث بفرض عقوبات رادعة.