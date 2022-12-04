مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 92 طن سلال غذائية في #اليمن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 92 طنًا و127 كجم من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب اليمنية، استفاد منها 5.166 فردًا.

يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م، الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

وواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة اليمنية تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 426 مستفيداً، خلال الفترة من 2 حتى 8 نوفمبر 2022م، منهم 58 مستفيدا في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و22 مريضاً في عيادة الطوارئ، و110 مستفيدين في عيادة الباطنية، و8 حالات في عيادة الصحة الإنجابية، مع صرف الأدوية لـ 213 فرداً.

وراجع عيادة الجراحة والتضميد 15 مريضا، إضافة إلى مراجعين اثنين في عيادة التوعية والتثقيف.

في الخدمات المرافقة، استفاد 140 شخصاً من قسم الخدمات التمريضية، في حين جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.