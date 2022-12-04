إجراءت استخراج تراخيص معاهد التدريب العالي عبر منصة #أبدع

أعلنت وزارة الثقافة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم، إطلاق المرحلة الثالثة من تراخيص المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية «أبدع»، متضمنة تراخيص المعاهد التدريبية، ومعاهد التدريب العالي، التي تهدف إلى دعم وتعزيز نشاط التدريب الثقافي، وتوفير تجربة متكاملة للمستثمر في نشاط التدريب الثقافي.

ودعت الوزارة المستثمرين في قطاع التدريب الثقافي الذين لم يحصلوا على ترخيص لمزاولة أنشطتهم، بأن يتقدموا للحصول على رخصة منشأة تدريبية، والموافقة والتفعيل لبرامجهم في المجالات المتنوعة في الثقافة والفنون، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمنصة «أبدع» على الرابط التالي: «http://abdea.moc.gov.sa».

ويُمكن للمستثمرين في القطاع الثقافي الذين سبق وأن حصلوا على رخصة منشأة تدريبية عن طريق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التقدم بتسكين رخصة المنشأة التدريبية في المنصة.

وأطلقت وزارة الثقافة منصة «أبدع» الخاصة بإصدار تصاريح وتراخيص مزاولة الأنشطة الثقافية والفنية للأفراد والمنشآت، في مارس 2021م، ضمن مبادرات برنامج «جودة الحياة»، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030"، وتحت إشراف الوزارة.

وتشغل وتطور المنصة شركة «ثقة»، لتمكين الحاصلين على التصاريح والتراخيص اللازمة من ممارسة الأنشطة المتعلقة بالتدريب الثقافي، ومزاولة الأنشطة الثقافية والفنية.