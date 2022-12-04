مختص يحذر من مادة قد تسبب سرطان الثدي في مستحضرات التجميل والعطور

حذر ال‏دكتور عبدالله الفرساني، أستاذ الأحياء الطبية الجزيئية المشارك بجامعة جازان، من مادة "ليليال" الموجودة في مستحضرات التجميل والعطور.

وقال الفرساني خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، مساء اليوم الأحد: "لدينا بحث يكشف أن مادة "ليليال" الموجودة في مستحضرات التجميل والعطور قد تُصيب بسرطان الثدي".

وأضاف أستاذ الأحياء الطبية الجزيئية المشارك بجامعة جازان، أن الدراسات أثبتت أن مادة "ليليال" الموجودة في مستحضرات التجميل والعطور ومواد التنظيف هي مادة ذات "سُميّة عالية"

ووجه الفرساني نصيحة للمواطنين بعدم استخدام أي منتج يحتوي على مادة "ليليال".