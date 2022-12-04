بعثة #نيوكاسل تصل إلى #الرياض استعداداً لمواجهة #الهلال على كأس موسم الدرعية #الهلال_نيوكاسل

وصلت اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى الرياض، لمواجهة فريق الهلال السعودي، المقرر لها الخميس المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، في بطولة كأس موسم الدرعية ضمن فعاليات النسخة الثانية من موسم الدرعية.

وتتضمن زيارة نادي نيوكاسل يونايتد المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إقامة معسكر تدريبي يستمر حتى الـ 10 من الشهر الجاري، بالتزامن مع توقف الدوري الإنجليزي، في ظل إقامة نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويواجه الهلال حامل لقب الدوري السعودي، فريق نيوكاسل الذي يحقق مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ويحتل المركز الثالث، وذلك ضمن استعدادت الفريقين للموسم الكروي، بعد عودة اللاعبين الدوليين من تمثيل منتخباتهم في كأس العالم، حيث يستعد الهلال لمواصلة مشواره في الدوري، وكذلك نيوكاسل الذي سيستأنف صراعه على صدارة البريميرليج، إضافة إلى مواجهة فريق بورتموث في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزي.

وتعد زيارة فريق نيوكاسل يونايتد إلى المملكة هي الزيارة الثانية، حيث أقام الفريق معسكراً لمدة أسبوع في مدينة جدة في يناير الماضي، واجه خلاله فريق الاتحاد ودياً، وفاز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.

وأتاح موسم الدرعية 2022 للزوار والجمهور من عشاق الرياضة وكرة القدم مـن داخل وخارج المملكة الحصول على تذاكر مباراة كأس موسم الدرعية عبـر الموقـع الرسـمي للموسم مـن خـلال الرابـط https://diriyahseason.sa/ar.