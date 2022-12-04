منتخب إنجلترا يقسو على السنغال بثلاثية ويضرب موعدًا مع فرنسا بربع نهائي المونديال

تأهل منتخب إنجلترا للدور ربع نهائي في مونديال قطر بعد الفوز على نظيره السنغال بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد البيت ضمن منافسات دور الـ16 لكأس العالم 2022 الذي انطلق في قطر 20 نوفمبر الماضي ويستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

سجل أهداف إنجلترا هندرسون في الدقيقة 39 وهاري كين في نهاية الشوط الأول وبوكايو ساكا في الدقيقة 58.

وبهذا الفوز والتأهل لدور الثمانية يضرب إنجلترا موعدًا مع فرنسا التي تغلبت على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف في وقت سابق اليوم.

افتتح التسجيل لإنجلترا جوردان هندرسون في الدقيقة 39 بعد كرة عرضية من جود بيلنجهام من يسار منطقة الجزاء قابلها هندرسون بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت الضائع نجح المنتخب الإنجليزي في تسجيل الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة وصلت في النهاية لهاري كين منفردا بالمرمى ليضعها على يمين إدوارد ميندي لينتهي الشوط بنتيجة 2-0 لصالح أسود الإنجليز.

وفي الشوط الثاني كثف المنتخب الإنجليزي محاولاته لتسجيل الهدف الثالث حتى نجح بوكايو ساكا في الدقيقة 58 في تسجيل الهدف الثالث من عرضية أرضية من فودين قابلها ساكا بلمسة سحرية إلى داخل شباك الحارس ميندي.

وجاء تشكيل السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: عبدو ديالو، إسماعيل جاكوبز، خاليدو كوليبالي، يوسف سابالي.

خط الوسط: كريبين، باتي سيس، نامبيلس.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، إليمان ندياي، بولاي ديا.

بينما يضم تشكيل إنجلترا كلًا من:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: والكر، هاري ماجواير، جون ستونز، لوك شو.

في خط الوسط: هندرسون ، ديكلان رايس، بيلينجهام.

خط الهجوم: بوكويو ساكا، فيل فودين، هاري كين.

وكان منتخب إنجلترا قد صعد لدور الـ16 بعد تصدره المجموعة الثانية، بينما حل منتخب السنغال في المركز الثاني في المجموعة الأولى.