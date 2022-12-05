محمد_بن_زايد يصل الدوحة ويغرد عن نجاح #كأس_العالم

وصل الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة بناءً على دعوة رسمية من قبل الأمير تميم بن حمد.

وكتب «بن زايد» على «تويتر» لدى وصوله إلى قطر: «وصلت إلى الدوحة التي تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم .. نبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز، وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح».

وأضاف: «سعدت ببحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة».

وتقدم أمير قطر مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية في مطار حمد الدولي، صباح اليوم، في زيارة رسمية للبلاد بناءً على دعوة رسمية.