مؤتمر حول #القدس في #الجامعة_العربية.. 12 فبراير

أعلن وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، فادي الهدمي، عقد مؤتمر حول القدس، يوم 12 فبراير المقبل، في مقر جامعة الدول العربية.

وأوضح «الهدمي» في تصريحات صحفية، اليوم، أن المؤتمر سيُعقد تحت عنوان: «تعزيز الصمود للقدس وأهل القدس»، ويناقش تعزير الصمود ودعم التنمية للقدس وأهلها، في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والسياحة والثقافة والشباب والمرأة.

وحيا الوزير الفلسطيني صمود المقدسيين في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، مشيراً إلى أنه لمس كل الدعم والتضامن من الجامعة العربية لأهل القدس في هذا الصمود.