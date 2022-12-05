خاص.. كواليس ومفاجآت في انتقال رونالدو إلى النصر #كريستيانو رونالدو #رونالدو #النصر

كشف مصدر سعودي حقيقة اتفاق نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للانتقال إلى صفوف الفريق مقابل راتب ١٦ مليون يوروا شهريًا بعقد ممتد لعامين ونصف.

وأكد المصدر، الذي تربطه صلات قوية بالمسؤولين عن التفاوض مع رونالدو، أن النجم البرتغالي أبدى ترحيبًا مبدئيا بالأمر، لكنهما زال يخطط للعب في أوروبا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ل"الوئام" أن رونالدو سيعقد عدة اجتماعات مع أندية أبدت اهتمامًا بضمه عقب نهاية مشوار البرتغال بكأس العالم.

وشدد المصدر على أن الجانب السعودي على علم بأن رنالدو سيلتقي ممثلين لناديي تشيلسي وبايرن ميونخ بعد أيام قليلة في دبي لبحث إمكانية الانضمام إلى أحدهما .

وتابع بأن بايرن يضع شروطا قد لا يقبل بها رونالدو، لكنه إذًا تقبل فكرة تخفيض عدد دقائق المشاركة واللعب كبديل سيبقي في أوروبا، وإذا رفضها سيكون لاعبًا للنصر السعودي