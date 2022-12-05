«قلبهم حساس».. استشاري: الرجال أكثر إصابة بالجلطات من النساء (فيديو)

كشف استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي، الدكتور عواد الذايدي، عن أن الجلطات القلبية تُصيب الرجال أكثر من النساء، مرجعاً ذلك إلى أن قلب الرجل «حساس».

وقال «الذايدي» في تصريحات تلفزيونية على شاشة «الإخبارية»، اليوم: «من المعروف أن معظم الأمراض تصيب النساء بصورة أكبر من الرجال، لكن جلطات القلب تصيب الرجال أكثر لأسباب جينية».

وأضاف استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي: «تقدر تقول إن قلوب الرجال حساسة وأكثر ضعفاً من النساء».

وشدد على أن هذا لا يعني أن النساء لا يصبن بهذا المرض، لكن نسبة إصابة الرجال به أكبر.