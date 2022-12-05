15 دقيقة من الحرم المكي.. تسليم المرحلة الأولى من وحدات #جوهرة_الرصيفة

سلم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بمشروع «جوهرة الرصيفة» في مدينة مكة المكرمة، الذي نفذته شركة «لدن» للاستثمار، بحضور نائبه المهندس عبدالله بن محمد البدير، وعدد من أمناء المناطق.

وشدد الوزير خلال تسليمه للوحدات السكنية على حرص القيادة الرشيدة على توفير السكن للأسر السعودية من خلال برامج الإسكان، منوّهاً إلى جهود الوزارة في تشييد وبناء وحدات سكنية متنوعة، وتمكين الأسر المستفيدة من الحصول عليها عبر البرامج المتنوعة.

ويأتي تسليم الوحدات في مرحلتها الأولى على ضوء حرص برنامج «سكني» بالتعاون مع المطورين العقاريين على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها، كنتيجة للشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر برنامج «شراكات»، الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، سعيًا لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

وجاء تسليم الوحدات في مشروع «جوهرة الرصيفة» امتداداً لما تم تسليمه مسبقاً، ضمن عدد من المشاريع التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، في إطار حرص «سكني» على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول والاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة التي يوفرها البرنامج.

وأطلع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على شرح مراحل التنفيذ وخطط التسليم لمشروع «جوهرة الرصيفة»، المكون من 34 مبنى سكنيًا، ويضم 1035 وحدة سكنية مخصصة للمستفيدين من برنامج «سكني».

ويقع مشروع «جوهرة الرصيفة» - وهو أحد مشاريع البيع على الخارطة - في مدينة مكة المكرمة، وتحديداً في حي الرصيفة الواقع بين طريقي الدائري الثالث والرابع، ويبعد عن الحرم المكي مسافة 15 دقيقة، وذلك على مساحة 87،660 م2، متضمنا مساحات مفتوحة ومسطحات خضراء تناسب جودة الحياة المنشودة وتطلعات الأسرة السعودية.

وتتنوع الخيارات في المشروع بخمس خيارات ومساحات متنوعة.