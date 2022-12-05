“تنافس” منصة تُسهّل للقطاع الثالث شراء منتجاته بأقل العروض

تُمكّن منصة الرقمية "تنافُس" القطاع غير الربحي من طرح مشترياته ومتطلباته بشكل إلكتروني يمكنه من الحصول على أفضل عروض مزودي الخدمات؛ من خلال استثمار أدوات الاقتصاد الرقمي، لرفع مستوى جودة العمليات،ومن أجل تسهيل المنافسات والمشتريات في القطاع غير الربحي، وذلك لدعم جهود تحقيق رؤية المملكة (2030) بالوصول إلى رفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5%،كما ستعمل المنصة على تعزيز سهولة الإجراءات والوصول إلى أكبر شريحة من الموردين لتعزيز روح التنافس وتحسين الجودة،حيث يمكن للجهات الغير ربحية والموردين من الاستفادة من خدمات المنصة من خلال الموقع الإلكتروني.

وأُطلقت المنصة بالشراكة بين تمكين للتقنيات وريادة الابتكار تجريبياً وهي إحدى الحلول التقنية المبتكرة التي تلبي الاحتياجات الشرائية للقطاع،وتحلل واقعها ومستقبلها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، والذي سيعود بتحسين كفاءة الخدمة للمستفيدين، وسد الاحتياجات بأعلى جودة وفي أسرع وقت؛ وتسعى المنصة أيضاً للمساهمة في رفع مستوى كفاءة الإنفاق،وتطبيق معايير الشفافية والالتزام والحوكمة والسلامة المالية.