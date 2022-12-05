سانتوس: لم أتحدث مع رونالدو عن انتقاله للنصر.. ونحترم سويسرا

تحدث فرناندو سانتوس، المدير الفنى لمنتخب البرتغال، عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة سويسرا فى موقعة دور الـ 16 غدا الثلاثاء، ضمن منافسات كأس العالم 2022 المقامة فى قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

تحدث فرناندو سانتوس، المدير الفنى لمنتخب البرتغال، عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة سويسرا فى موقعة دور الـ 16 غدا الثلاثاء، ضمن منافسات كأس العالم 2022 المقامة فى قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وقال فرناندو سانتوس، فى المؤتمر الصحفى التقديمى لمباراة منتخب البرتغال وسويسرا، "مجموعتنا قدمت أداءً ممتازاً ونركز على تحقيق الفوز وسويسرا منتخب منظم يلعب بتركيز عالٍ ونتوقع مباراة صعبة".

وأضاف مدرب البرتغال، "لم أتحدث مع رونالدو حول وجهته المقبلة ونركز على كأس العالم".

بسؤاله هناك أخبار متداولة حول انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، ما هو تعليقك؟ قال مدرب البرتغال، "لا أعرف، لم أتحدث معه بشأن هذا الأمر، لقد تحدثت إلى اللاعبين لكن لا علاقة لذلك بهذا الموضوع، نركز فى كأس العالم مساعدة الفريق".

وأضاف سانتوس عن رونالدو والنصر، "لم أتحدث مع رونالدو عن ذلك، لا أعلم عن ذلك لأكون صادقًا.. سمعت عن الخبر عندما وصلت هنا، هذا قراره وهذا ما يجب أن يتعامل معه، تركيزنا على كأس العالم وهو يساعد فريقه."