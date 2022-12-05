السعودية تخفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في يناير

قالت شركة أرامكو المنتجة للنفط، اليوم، إن السعودية خفضت أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف الرئيسي الذي تبيعه إلى آسيا لشهر يناير/كانون الثاني إلى 3.25 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

ويقل السعر 2.2 دولار للبرميل عن أسعار البيع الرسمية لشهر ديسمبر.

وحددت أكبر دولة مصدرة للنفط سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بانخفاض 0.10 دولار للبرميل عن خام برنت في يناير/كانون الثاني، أي ما يقل 1.8 دولار عن سعره في ديسمبر، وفق رويترز.

ولم يتغير سعر البيع الرسمي إلى الولايات المتحدة عنه في الشهر الماضي عند 6.35 دولار فوق مؤشر أرغوس للخام عالي الكبريت لشهر يناير/كانون الثاني.