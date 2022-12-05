برنامج ثقافي حافل ينظمه #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل في نسخته السابعة

ينظم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة المقامة تحت شعار "همة طويق" وبالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة برنامجًا ثقافيًا يهدف إلى التثقيف في مجال الإبل واقتصادياتها طيلة أيام المهرجان.

ويتناول البرنامج الذي سيقام على مدى ٤ أسابيع ٤ ندوات الأولى بعنوان "مصطلحات الإبل بين الفصحى والعامية"، يشارك فيها كل من الدكتور إبراهيم بن علي الدغيري، والأستاذ سليمان بن علي النغمشي، والأستاذ تركي بن ماطر الغنامي، والدكتور عبدالرحمن العصيمي، ويدير ها الدكتورة نورة بنت سعيد القحطاني.

ويتضمن الأسبوع الثاني ندوة بعنوان "اقتصاديات الإبل ومنتجاتها الغذائية"، بمشاركة كل من الدكتور خالد بن نهار الرويس، والمهندس صالح التويجري، والدكتورة أماني عليوي الرشيدي، والأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن الشدي، ويدير الندوة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الرزين.

وفي الأسبوع الثالث تُقام ندوة عن "الغطاء النباتي"، ويتحدث فيها كل من العقيد عبدالرحمن بن قعيدات العتيبي، والأستاذ الدكتور عماد طه، والدكتور مشعل الحربي، ويديرها الدكتور عبدالمحسن الغوينم.

ويختتم البرنامج الثقافي في الأسبوع الرابع بندوة يتحدث فيها المشاركين عن "القيمة الحضارية والثقافية للإبل"بمشاركة الدكتور سعيد بن عبدالعزيز الراشد، والأستاذ الدكتور سعيد بن فايز السعيد، والدكتور سالم بن أحمد طيران، وبإدارة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المنيف.

الجدير بالذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يسعى من خلال برنامجه الثقافي المتنوع إلى تعزيز مكانة الإبل وثقافتها لدى أفراد المجتمع، ونشر المعرفة المتعلقة بها.